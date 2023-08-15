عودة المدارس تنعش الأسواق والمكتبات بـ”الحدود الشمالية”

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تشهد المكتبات والقرطاسيات بمنطقة الحدود الشمالية انتعاشاً بمناسبة عودة المدراس وسط وفرة المستلزمات المدرسية والجامعية والتي تنوعت ما بين دفاتر وأقلام وحقائب وكل ما يلبى احتياجات كل الفئات العمرية، استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد.

فيما تتنافس المكتبات والمحال الأخرى هذه الأيام ويختلف الجميع في طريقة عرض المنتجات، وتقديم العروض و الأسعار المتفاوتة لكسب أكبر عدد ممكن من المتسوقين.

ورصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية في جولة ميدانية تنوّع المعروض الذي يتمثل في الحقائب والكتب والدفاتر والأقلام وغيرها من مستلزمات تتوفر بأشكال مختلفة، في عدد من المكتبات بالمنطقة.

وأوضح عدد من مسؤولي المبيعات بالمكتبات والمحال التجارية ارتفاع الحركة الشرائية خلال الفترة الحالية، وتصل المبيعات إلى ذروتها في الأسبوع الأول من بداية العام الدراسي، لكثرة العروضات والخصومات على أغلب المنتجات وأصنافها الذي يحتاجها الطلبة، وذلك لجذب أولياء الأمور للشراء من مكان واحد دون الحاجة للتنقل.

وبيّن أحد المتسوقين أنه يفضل التسوق صباحاً تفادياً للازدحام، بغرض الحصول على ما يتطلبه أبناؤه، مصطحباً أفراد العائلة لاختيار ما يناسبهم من المتطلبات والاحتياجات المدرسية من أدوات مكتبية وملابس ونحوها.

كما فضّل البعض التسوق عبر المواقع الإلكترونية الموثوقة التي توفر كل ما يحتاجه الطلاب والطالبات من مستلزمات والطلب عن طريقها تفادياً للازدحام.