عودة ثنائي الهلال قبل مواجهة ضمك بدوري روشن

استعاد نادي الهلال جهود الثنائي عبدالله المعيوف حارس المرمى، والبيروفي أندري كاريلو الجناج المحترف للفريق بعد مشاركتهما في التدربيات الجماعية، قبل مواجهة ضمك في الجولة الحادية عشر بدوري روشن للمحترفين، المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.

ووفقا لصحيفة الرياضية، فإن عودة المعيوف وكاريلو إلى التدريبات جاءت بعد تعافيهما من الإصابة التي لحقت بهما خلال مواجهة الديربي أمام النصر «2-2»، الإثنين الماضي، في قمة مواجهات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

وواصل الزعيم تدريباته المسائية بدأها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الفريق بتدريبات لياقية متنوعة باستخدام الكرة، طبق بعدها عددا من الجمل التكتيكية، واختتمها بتدريبات فنية متنوعة، كما وضع دياز اللمسات الأخيرة للقاء الفريق الجنوبي خلال التمارين المسائية، الجمعة، وبعدها ينتظم اللاعبون في معسكر داخلي بمقر النادي.

ويدخل الفريق العاصمي مواجهة ضمك وهو في المركز الرابع بـ21 نقطة، فيما يملك منافسه 17 نقطة في المركز السادس.

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