عودة خدمات “جوجل” للعمل بعد توقفها لدى مستخدمين في أمريكا

المناطق_متابعات

أعلن متحدث باسم شركة “جوجل” عودة خدمات “جوجل” للعمل لدى المستخدمين في الولايات المتحدة بعد انقطاع لفترة قصيرة في ساعة متأخرة من أمس (الثلاثاء).

وأوضح أن هذه الخدمات كانت تعاني مشكلة لفترة قصيرة للغاية أثرت على إتاحة النتائج لبعض عمليات البحث، واقتصرت على منطقة الأمريكتين، وتمت معالجتها بسرعة.

يذكر أن موقع “داون ديتيكتور دوت كوم” لتتبع انقطاعات خدمات الإنترنت والمواقع الإلكترونية أفاد في وقت سابق بأن أكثر من 22 ألف مستخدم تضرروا في ذروة الانقطاعات، وأن نحو 87% منهم أبلغوا عن مشكلات تتعلق بعمليات البحث.