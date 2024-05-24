عودة سلطان الغنام.. مانشيني يُعلن قائمة الأخضر لمواجهتي باكستان والأردن

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أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأول “روبرتو مانشيني” عن قائمة الأخضر استعدادًا لخوض الجولتين الخامسة والسادسة في الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وآسيا 2027.

وسيحل الأخضر ضيفًا على منتخب باكستان في السادس من شهر يونيو القادم على استاد جناح بالعاصمة الباكستانية إسلام آباد، فيما سيستضيف الأخضر نظيره منتخب الأردن في الحادي عشر من شهر يونيو على استاد الأول بارك بالعاصمة الرياض.

وضمت قائمة الأخضر ( 31 ) لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، وهم : محمد العويس، أحمد الكسار، راغد نجار، محمد اليامي، محمد العبسي، علي لاجامي، عون السلولي، علي البليهي، حسن كادش، حسان التمبكتي، ريان حامد، متعب الحربي، محمد البريك، سعود عبدالحميد، سلطان الغنام، عبدالله الخيبري، مختار علي، عباس الحسن، ناصر الدوسري، محمد كنو، فيصل الغامدي، مصعب الجوير، سالم الدوسري، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، أيمن يحيى، أحمد الغامدي، فراس البريكان، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، مروان الصحفي.

وسيقيم الأخضر معسكرًا إعداديًا في مدينة “الرياض”، بدءًا من يوم الخميس القادم، باستثناء لاعبي فريقي النصر والهلال الذين سيلتحقو بالمعسكر يوم الأحد 2 يونيو.

يذكر أن المنتخب السعودي يتصدر مجموعته السابعة ضمن الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، برصيد 10 نقاط، وتضم إلى جانبه منتخبات الأردن، طاجيكستان، باكستان.