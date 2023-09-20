عيادات العيون بمستشفى الرس تستقبل أكثر من 2400 مراجع في 6 أشهر

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استقبلت عيادات العيون في مستشفى الرس العام خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من 2400 مراجع .

وأوضح تجمع القصيم الصحي أن الإحصائية أشارت إلى أن عدد الزيارات للعيادات للمرة الأولى كان 990 زيارة، منهم 541 مراجعاً من الذكور، و449 مراجعة من الإناث، فيما كان عدد المراجعين غير السعوديين للمرة الأولى 48 مراجعاً ، مبيناً أن عدد الزيارات للمتابعة المرضية واستكمال العلاج بلغ 1453 زيارة، كان عدد الرجال منهم 713 مراجعاً ، والنساء 740 مراجعة، وكان منها 45 زيارة لمرضى غير سعوديين.

وأفاد أن العدد الكلي لمجموع الزيارات التي استقبلتها عيادات العيون في مستشفى الرس العام بلغ 2443 زيارة في الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2023م.