عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة تقدم خدماتها الطبية لـ 2.047 لاجئاً سورياً في مخيم الزعتري

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قدمت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خدماتها الطبية لـ 2.047 حالة مرضية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن، خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو 2024م.

واستقبلت عيادات الطب العام 578 مريضاً تمت معاينتهم وصرفت الأدوية لهم، وراجع عيادة الباطنية 89 مريضاً، وعيادة الأطفال 262 طفلاً، واستقبل قسم الطوارئ 199 مريضاً، وراجع عيادة الأسنان 115 مريضاً.

كما تم استقبال 169 امرأة في العيادة النسوية، فيما راجع عيادة الأنف والأذن والحنجرة 63 مريضاً يعانون من التهابات في الجيوب الأنفية والبلعوم واللوز والأذن الوسطى، وعيادة العيون 38 مريضاً، وعيادة الأشعة التشخيصية 35 مريضاً، فيما تم إجراء 449 تحليلاً مخبرياً لـ 213 مريضاً، وتنفيذ 145 صورة أشعة لـ 95 مريضاً، كما تم إعطاء 144 لقاحاً في عيادة المطاعيم لـ 54 مريضاً، وصرف أدوية الأمراض المزمنة لـ 76 مريضاً، وراجع قسم التثقيف الصحي 61 مستفيداً، فيما بلغ إجمالي الوصفات التي سجلت في الصيدلية 1.141 وصفة طبية.