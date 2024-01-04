عٌمان تعلن تشكيلتها لكأس آسيا لكرة القدم

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أعلن الاتحاد العماني لكرة القدم اليوم الخميس تشكيلة المنتخب المشاركة في كأس آسيا التي تنطلق في وقت لاحق هذا الشهر في قطر.

ويلعب منتخب عمان في المجموعة السادسة مع السعودية وتايلاند وقرغيزستان.

وفيما يلي التشكيلة:

في حراسة المرمى: إبراهيم المخيني وأحمد الرواحي وفايز الرشيدي

مدافعون: خالد البريكي وأحمد الخميسي وفهمي دوربين وغانم الحبشي وجمعة الحبسي وأحمد الكعبي وعلي البوسعيدي ومحمود المشيفري وعبد العزيز الغيلاني

لاعبو الوسط: مصعب المعمري وتميم البلوشي وحارب السعدي ومعتز عبد ربه وزاهر الأغبري وعبد الله فواز وأرشد العلوي وصلاح اليحيائي

مهاجمون: جميل اليحمدي ومحسن الغساني وعبد الله المشرفي وعمر المالكي وعصام الصبحي وعبد الرحمن المشيفري.