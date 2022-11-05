عُرفت بـ “مقبرة السفن وتيتانيك السعودية”.. شاهد سفينة “الفهد” المجهورة منذ أكثر من 3 عقود (فيديو)

تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي صورًا متعددة للسفينة العملاقة المسماة “الفهد” والتي التقطها المصور “عمر النهدي” في ميناء الشعبة التاريخي الذي يقع على بعد 90 كيلومترا من مكة.

وتظهر الصور السفينة المهجورة، المسماة بـ الفهد، التي كانت ملقاة على جانبها منذ أكثر من 33 عامًا، وتُعرف باسم مقبرة السفن إلى جانب السفن الأخرى في الميناء، الذي رست فيه السفن، التي تعتبر خارج الخدمة، أو السفن التي لم تتمكن من الخروج لأنها اصطدمت بالشعاب المرجانية.

وأثارت الفهد، التي استخدمت سابقًا لنقل الركاب والمعروف باسم “تيتانيك” في إشارة إلى حطام السفينة البريطانية الشهيرة، اهتمامًا كبيرًا بها بين السباحين وهواة الغوص والتصوير.