عُين مديرا في الأحساء وسكن في غرفة واحدة مع 12 عاملا.. رجل الأعمال حمد العنزي يتحدث عن مسيرته (فيديو)

روى رجل الأعمال حمد العنزي، مسيرته المهنية، حيث تحدث عن تعينه مدير في الأحساء وهنا سكن في غرفة واحدة مع 12 شخصا، موضحا الكلمات التي حطمت معنوياته.

وقال العنزي، خلال ظهوره في برنامج “اللقاء من الصفر”: “السوق تغيير وأصبح هنا تحديات في المكان الذي أنا به، أصبح المال فقط يكفي لتسديد الناس فقلت حتى لا أضع نفسي تحت ضغط قولت خليني أسدد الناس”.

وأضاف: “كنت أدرس البرمجة، وتوظفت ودخلت بالعمل شركة ومدة كام شهر أخبرني مديري أنني مميز، وأنه يراهن علي في فرع الشركة بالأحساء، وحينها خرجت صباحا للعمل، وآخر الليل سألت على السكن وجدته غرفا وكل غرفة بها 4 أسرات وحمام واحد ل 12 فردا”.

وأكمل: “رغم قلة المال كنت متعودا على فراش نظيف وأكل نظيف وحمامات نظيفة، ولكن حاولت التعايش مع الوضع هذه الليلة، ووضعت المخدة في الثوب من أجل أن أنام عليها وأنت نومة من أسوأ النومات التي نمتها في حياتي”.

وواصل: “طلبت من المدير سكنا آخر، فقال بعد كام يوم سيدبر السكن، ولكن استعنت بشخص لكي أعود للرياض، وقال المدير من أجل طلال ستعود ولكن أنت لست شخصا كفئا وعندها حزنت كثيرا، وعرفت أن مستقبلي قصير بهذه الشركة، وفعلا تركتها”.

عُين مديرا في الأحساء وسكن في غرفة واحدة مع 12 عاملا.. إلا أن كلمة من المدير المباشر حطمت معنويات رجل الأعمال #حمد_العنزي @Mofeed_n@HamadAlenizi يعرض الآن مجاناً على شاهدhttps://t.co/AdwaYUW92E #اللقاء_مع_حمد_العنزي#اللقاء_من_الصفر #رمضان_يجمعنا pic.twitter.com/jzq3LGVS7U — اللقاء من الصفر (@MinAlsefer) March 31, 2023

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