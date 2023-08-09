غابات البرتغال “تشتغل”.. وأسبانيا “تتأهب”

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يشارك أكثر من ألف عنصر من فرق الإطفاء تساندهم 10 طائرات منذ 4 أيام، في السيطرة على حريق الغابات الذي نشب في منطقة أوديميرا جنوب غرب البرتغال، ما دفع شبه الجزيرة الإيبيرية في إسبانيا للتأهب والاستعداد لحرائق مماثلة محتملة؛ نتيجة موجة الحر الشديدة التي تشهدها البلدان.

وأتت النيران في البرتغال، وفق أحدث حصيلة لهيئة الحماية المدنية على نحو 10 آلاف هكتار في المنطقة حتى الآن، حيث ألحق الحريق أضراراً بالمنازل وجرى إجلاء نحو 1500 شخص من سكان 20 قرية ومصطافين من نزلاء مضافات للسياحة الريفية.

واشتعل أكثر من ألف هكتار في إسبانيا، واندلع حريق رابع كبير في إكستريمادورا المنطقة المجاورة للبرتغال في فالنسيا دي الكانتارا، من دون أن تتمكن فرق الإطفاء من السيطرة عليه، حيث يُفترض أن تستمر موجة الحر مع وضع 12 مقاطعة إسبانية في مستوى الإنذار الأحمر حتى الخميس المقبل.