غارات إسرائيلية على غزة وصفارات الإنذار تدوي في مستوطنات قرب القطاع

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شنت القوات الإسرائيلية اليوم (الجمعة) غارات جوية على قطاع غزة، مبررة تلك الهجمات بأنها تأتي رداً على استهداف مواقع إسرائيلية من قبل صواريخ أطلقت من لبنان، فيما دوت صفارات الإنذار في مستوطنات تقع بالقرب من القطاع.

وكشف مصدر أمني فلسطيني أن الغارات الإسرائيلية استهدفت مواقع تدريب تابعة لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وسمع شهود عيان دوي انفجارات داخل القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن مقاتلاته استهدفت نفقاً في منطقة بيت حانون وآخر في منطقة خان يونس، بالإضافة لموقعين لإنتاج الأسلحـة شمال القطاع ووسطه، مبيناً أن تلك الغارات جاءت رداً على ما سماها الانتهاكات الأمنية خلال الأيام الماضية، محملاً حركة حماس المسؤولية.

من جانبها، حملت حركة حماس الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عدوانه على القدس وغزة، مؤكدة أن الدفاعات الجوية لكتائب القسام تصدت للطيران الإسرائيلي المغير على قطاع غزة.

وكانت إسرائيل قد أعلنت أن أكثر من 30 صاروخاً أطلقت أمس (الخميس) من لبنان باتجاه أراض إسرائيلية، مبينة أن الصواريخ أطلقت بأياد فلسطينية وليس عن طريق حزب الله اللبناني.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد نفذت اقتحاماً للمسجد الأقصى أول أمس (الأربعاء)، واعتدت على عدد المصلين والمعتكفين بالمصلى القبلي واعتقلت عدداً منهم، كما أحدثت أضراراً بالمسجد.