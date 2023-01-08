غداً.. آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الصحة

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أعلنت وزارة الصحة عن انتهاء التقديم لوظائفها الجديدة غدًا الاثنين من خلال بوابة التوظيف بالوزارة.

وأشارت عبر موقعها على الانترنت إلى أن التقديم متاح لحاملي البكالوريوس والماجستير في تخصصات «علوم حاسب – تقنية معلومات – هندسة شبكات – هندسة حاسب – نظم معلومات حاسب آلي – أمن سيبراني – أمن معلومات».

وتتبنى وزارة الصحة رؤية واضحة تقوم على بناء مجتمع صحي معافى من خلال نظام صحي متكامل يحقق العدالة والمساواة في الرعاية الصحية من حيث الفاعلية، وإمكانية تحمل العبء المالي للعلاج والرعاية الصحية، كما تعمل على توفير الرعاية الصحية بجميع مستوياتها، وتعزيز الصحة العامة، ووضع القوانين واللوائح المنظمة للقطاع الصحي ومراقبة أدائه.