غداً إطلاق أولى عروض ” عالم مارفل للعروض الحية ” في جدة

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أعلنت إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 اليوم, عن إطلاق أولى عروض ” عالم مارڤل للعروض الحية ” غداً على مسرح صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، وذلك لأول مرة في المملكة خلال جولتها حول العالم.

وتستمر عروض عالم مارڤل حتى 20 أكتوبر المقبل، في أجواء من الحماس والإثارة والتشويق والمغامرة والمتعة، من خلال العديد من الفعاليات الترفيهية والعروض الفريدة، حيث يقدم العرض لأهالي جدة وزوارها تجربة جديدة وفريدة من نوعها، يسودها الحركة والأكشن على غرار أعمال مارڤل، والاستمتاع بمشاهدة أشهر الأبطال الخارقين، إلى جانب عروض الفيديو والتأثيرات الصوتية والبصرية المتطورة.