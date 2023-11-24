غداً.. الرياض تستضيف عمومية البارالمبية الآسيوية

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تستضيف العاصمة السعودية الرياض وللمرة الأولى في تاريخها غداً, وعلى مدى أربعة أيام، أعمال المؤتمر والجمعية العمومية الانتخابية للجنة البارالمبية الآسيوية، بحضور أكثر من 200 مشارك وممثل 45 دولة آسيوية، وعدد من رؤساء الاتحادات الدولية والإقليمية البارالمبية.

ونيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يفتتح صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز نائب رئيس اللجنة, أعمال المؤتمر عند الساعة الـ 12.30 من ظهر اليوم الأول، حيث يشهد الحفل، كلمة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وكلمة رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية ماجد راشد العصيمي, إضافة لتسليم سمو رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الجائزة التقديرية، نظير خدمة سموه للرياضة البارالمبية في القارة الآسيوية.

وتشهد الفترة المسائية من نفس اليوم، إقامة حفل جوائز اللجنة الآسيوية البارالمبية بفئاتها السبع، إضافة لحفل عشاء على شرف الوفود المشاركة في المؤتمر والجمعية العمومية، على أن يواصل المؤتمر أعماله عند التاسعة والنصف من صباح يوم الأحد المقبل.

ويرأس ماجد راشد العصيمي، أعمال الجمعية العمومية للاتحاد، في يومها الأول عند التاسعة من صباح يوم الاثنين الموافق 28 نوفمبر والتي تمتد حتى الخامسة مساءً، حيث سيشهد أعضاء الجمعية، حفل افتتاح دورة الألعاب السعودية 2023م عند السابعة والنصف مساءً.

وتختتم الجمعية العمومية للاتحاد، بداية من التاسعة من صباح يوم الثلاثاء المقبل وحتى الواحدة ظهراً، حيث ستقام انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الآسيوية للفترة الرياضية 2023-2027م.