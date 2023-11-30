غداً .. الهلال والنصر في قمة الجولة الـ 15 “الرياض إكسبو 2030”

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يستضيف ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض غداً، ديربي العاصمة الذي يجمع الهلال بنظيره النصر، في قمة الجولة الـ 15 “الرياض إكسبو 2030” من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم “دوري روشن”.

وسيكون للمباراة، التي تحظى بإثارة وندية نظرًا لقوة المنافسة التاريخية، أهمية بالغة للفريقين بسبب مركزيهما في سلم الترتيب، إذ يحتل الهلال المركز الأول بـ 38 نقطة، والنصر وصيفاً بـ 34 نقطة، حيث يعيش الفريقين وضعاً فنياً مثالياً، إذ نجح كل منهما في بلوغ دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا 2023- 2024، وبصدارة مجموعتهما برصيد 13 نقطة.

ويسير الهلال بخطى ثابته في الدوري، فهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر إلى الجولة الـ 14 بـ 12 فوزاً وتعادلين، إذ سجل نتائج مميزة آخرها الفوز على نظيره الحزم بتسعة أهداف نظيفة، متطلعاً إلى تجاوز منافسه التقليدي وتوسيع الفارق النقطي وقطع خطوة مهمة في الصدارة.

ولا يختلف النصر عن مستضيفه، فبعد التراجع الفني في بداية الدوري بخسارتين متتاليتين من الاتفاق والتعاون، عقب تتويجه بلقب كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد كسبه النهائي أمام الهلال بهدفين لهدف، استعاد توازنه سريعاً، وحقق نتائج إيجابية، كان آخرها الفوز على الأخدود بثلاثية نظيفة، إذ يطمح إلحاق الخسارة الأولى للهلال في دوري المحترفين “2023 – 2024 “، وتقليص الفارق النقطي بينهما إلى نقطة واحدة.

وفي المواجهة الثانية في ذات الجولة غداً، يلتقي الفيحاء بنظيره ضمك، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، حيث يحتل الفيحاء المركز الثامن بـ 19 نقطة بعد فوزه في الجولة الماضية على نظيره الفتح 1 – 0, وضمك المركز العاشر بـ 18 نقطة، بعد كسبه أيضاً فريق أبها 2 ـ 4.