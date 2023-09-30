غداً .. انطلاق أولى ليالي مزاد نادي الصقور السعودي المخصص لصقور الطرح المحلي

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يقيم نادي الصقور السعودي، غداً، أولى ليالي النسخة الرابعة من مزاده المخصص لصقور الطرح المحلي، ويواصل استقبال الطواريح وصقورهم حتى 15 نوفمبر المقبل، في مقر النادي بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

ويخصص المزاد لياليه لخدمة الطواريح؛ الذين يطرحون (يصيدون) صقوراً عابرة أثناء مرورها فوق سماء المملكة خلال موسم الهجرة السنوي، ويسمح بطرح الشاهين البحري المهاجر، ويمنع طرح الصقر الحر.

ويوفر نادي الصقور السعودي عدداً من المزايا والخدمات المتكاملة للطواريح طوال موسم الطرح، إذ تستقبل أربعة فرق للنادي الطواريح في المناطق (الشرقية والشمالية والغربية الشمالية والغربية الجنوبية) مالك الصقر (الطاروح)، وتكفَّل النادي بتأمين السكن والنقل لمُلَّاك الصقور (الطواريح) إلى مقر المزاد، ويجري عرض الصقر في مزاد تنافسي مباشر وسريع يُبث على القنوات التلفزيونية الناقلة وعبر حسابات النادي على منصات التواصل الاجتماعي، دون أن تخضع عملية البيع والشراء لأي رسوم.

ويصنَّف مزاد نادي الصقور السعودي أكبر مزاد رسمي للصقور التي يتم طرحها على أرض المملكة، ويعزز الموروث الثقافي والحضاري للمملكة ضمن خططها لتحقيق رؤية 2030، ويؤكد ريادتها في دعم الأنشطة الثقافية والحضارية والاقتصادية المرتبطة بهواية الصيد بالصقور، بعد أن حقق مبيعات تجاوزت 25 مليون ريال، وخدمة مئات الطواريح حول المملكة.

ويهدف نادي الصقور السعودي، من خلال مزاده المحلي، إلى تطوير مستوى مزادات الصقور في المملكة؛ لتصبح أهم المحطات لمحبي هواية الصيد بالصقور والمهتمين بتربيتها على مستوى العالم، كما يهدف إلى تنظيم آلية بيع الصقور وشرائها في المملكة، إلى جانب المساهمة في الحفاظ على سُلالات الصقور المهددة بالانقراض من خلال منع بيعها والتوعية بعدم طرحها.

يذكر أن المزاد ينطلق عند الساعة الثامنة مساءً، ويبثّ على القنوات التلفزيونية الناقلة للحدث، وكذلك عبر البث المباشر لحسابات النادي الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.