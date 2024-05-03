غداً .. انطلاق بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن

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تنطلق غداً السبت بطولة العالم الأولى للقدرة الدولية للهجن على أرض ميدان العلا للهجن وبالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، حيث تصل مجموع جوائزها إلى أكثر من مليوني ريال على أن تحسب نتائج الرجال على حدة ونتائج النساء على حدة.

وتتضمن البطولة التي تشارك فيها 20 دولة إقامة سباق بطول 16 كيلومترًا على مرحلتين كل مرحلة 8 كيلومترات بينهما استراحة لمدة 30 دقيقة، يتأهل من المرحلة الأولى 20 متسابقاً من الرجال و15 من النساء للمرحلة النهائية، وتحسب النتائج النهائية على مجموع أفضل توقيت زمني للمرحلتين، ويسمح بمشاركة الرجال والنساء.

ويحصل الفائز بالمركز الأول في فئة الرجال على مبلغ 500 ألف ريال ومثلها في النساء فيما توزع بقية المبالغ على 10 فائزين في فئة الرجال و10 فائزات في فئة النساء.

ومنح الاتحاد الدولي للهجن الاتحادات المشاركة بعدد 10 هجانين، وعدد 5 هجانات، موضحاً أنه يحق للهجانة الذين لا تتمتع دولهم بعضوية الاتحاد الدولي المشاركة تحت علم الاتحاد الدولي للهجن، بحد أقصى 3 من الجنسين ويمكنهم استعارة الهجن”.

واشترط الاتحاد الدولي أن لا يقل عمر الهجان المشارك عن 18 عاماً، تسجيل المطايا التي تحمل شرائح الاتحادات الأعضاء بالاتحاد الدولي وفقاً للأعمار والفئات وهي: حيل، ثنايا بكار، زمول، ثنايا قعدان.

وكانت الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للهجن برئاسة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد قد أقرت في الخامس من سبتمبر عام 2023 على هامش الجمعية العمومية الثالثة للاتحاد الدولي للهجن في الطائف إطلاق النسخة الأولى من البطولة.