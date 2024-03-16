غداً.. انطلاق فعاليات “موسم رمضان” بحائل

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تطلق أمانة منطقة حائل غداً الأحد, فعاليات “موسم رمضان”, الذي يحمل في طياته تجارب ثقافية وترفيهية تقدمها من خلال فعاليات متنوعة في متنزه الورود بمدينة حائل، وذلك لإحياء العادات والتقاليد وسط أجواء رمضانية وروحانية عنوانها ليالي شهر رمضان المبارك.

وأوضح مساعد الأمين للإعلام والتواصل المؤسسي بالأمانة المهندس سعود آل علي أن الفعاليات التي تستهدف مختلف الفئات العمرية تستمرّ حتى الـ22 من شهر رمضان المبارك من الساعة الـ ٨.٣٠ مساء حتى ٢.٠٠صباحاً، وذلك ضمن أنشطة الأمانة الثقافية التي تقدمها لأهالي المنطقة وزوارها خلال العديد من المواسم والمهرجانات المختلفة التي تحتضنها حائل على مدار العام.

وبين أن الفعاليات تضم ركن الضيافة ، ومنصة جود ، وسوق البازار، ومنطقة الأطفال، ومسرح الحكواتي، ومسرح الدمى، وجادة الذكريات، وقاعة المرايا، ومعرض الأكل الشعبي، إضافةً إلى عدد من الفقرات التي تجسّد المظاهر الثقافية.