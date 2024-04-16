غداً .. انطلاق كأس العالم لقفز الحواجز والترويض

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تنطلق في الرياض غداً الأربعاء فعاليات النسخة الـ 45 من بطولة كأس العالم لقفز الحواجز والترويض 2024 على أرض مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وعلى مدى أربعة أيام بمشاركة 51 فارس وفارسة بـ 60 جواد يمثلون 24 دولة من بينهم الفرسان المصنفين الستة الأوائل على التوالي في قائمة التنصيف العالمي في قفز الحواجز.

وكان الاتحاد الدولي للفروسية قد أعلن اختيار السعودية لاستضافة النهائيات في نوفمبر عام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، ولتكون السعودية الدولةَ الـ 12 في سجل الدول المستضيفة.

وتستهل فعاليات اليوم الأول بإقامة شوط الجائزة الكبرى في الترويض يليه شوط السرعة في قفز الحواجز (ارتفاع ـ 1.60 متر)، على أن تتختم بفقرة استعراضية للجماهير يقدمها الإسباني سانتي سيرا.

وتشهد النسخة الحالية زيادة استثنائية في الجوائز المالية للأبطال المتوجين هي الأكبر في تاريخ البطولة، حيث كان من المقرر أن تبلغ 1.3 مليون يورو (5.2 مليون ريال) لتصل إلى 2.6 مليون يورو (10.3 مليون ريال).

وتضم قائمة الفرسان في قفز الحواجز 34 فارس وفارسة يمثلون 17 دولة في مقدمتهم السويدي هنريك فون إيكيرمان حامل اللقب، الألمانية أيزابيل ويرث، السويسري ستيف غيردا، والفرنسيين جوليان إبايلارد، وكينت فارينغتون إضافة للسعوديين رمزي الدهامي، خالد المبطي، وعبد الله الشربتلي.

كما تضم قائمة الفرسان في الترويض 17 فارس وفارسة يمثلون 12 دولة في مقدمتهم الثلاثي الألماني: إيزابيل فيرث، وماتياس راث، ورافائيل نيتز، والثلاثي الأمريكي بنجامين إبيلينج، كيفن كوهمان، وآنا ماريك.