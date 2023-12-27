غداً.. انطلاق كأس العلا للصقور بجوائز تصل إلى 60 مليون ريال

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تنطلق غداً، منافسات كأس العلا للصقور 2023؛ الذي يقام بالشراكة بين نادي الصقور السعودي والهيئة الملكية لمحافظة العلا، ويواصل فعالياته حتى 5 يناير المقبل في محافظة العلا، بجوائز هي الأعلى في تاريخ مسابقات الصقور، وتصل إلى 60 مليون ريال.

ويتكون الكأس؛ الذي يقام على مدار تسعة أيام، من أربعة مسارات ضمن مسابقتي الملواح والمزاين، حيث سيتم تخصيص المسار الأول للمشاركين عبر 24 شوطاً للمُلاك والمحترفين المحليين، فيما يشارك في المسار الثاني الصقور الحاصلة على أفضل توقيت زمني في الأشواط التأهيلية بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، بواقع 10 صقور عن كل شوط، وذلك ضمن 48 شوطاً؛ موزعة على المشاركين المحليين والمُلاك المحليين مفتوح، والمحترفين المحليين، والمُلاك الدوليين والمحترفين الدوليين.

وينقسم المسار الثالث إلى أشواط للنخبة؛ تتضمن فئات (حر فرخ – شاهين قرناس) و(جير بيور فرخ – قرموشة جير فرخ) و(جير شاهين فرخ – جير تبع فرخ)، ثلاثة منها للمحليين وتشارك فيها الصقور الفائزة بالمركز الأول في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، والمسار الثاني بكأس العلا، وثلاثة أشواط للدوليين بمشاركة 36 من الصقور الحاصلة على المراكز الثلاثة الأولى في نهائيات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، فيما سيتم تخصيص المسار الرابع لمسابقة المزاين، ويتضمن ستة أشواط للمحليين.

وتبلغ قيمة جوائز المسار الأول في كأس العلا للصقور 10.440.000 ريال يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز العشرة الأولى في كل شوط، وتصل قيمة جوائز المسار الثاني إلى 28.860.000 ريال، وتُمنح للحاصلين على المراكز العشرة الأولى في كل شوط، فيما تم تحديد قيمة جوائز المسار الثالث بـ10.500.000 ريال، يتم توزيعها على الفائزين بالمراكز الخمسة الأولى في كل شوط لأشواط المحليين والفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في أشواط الدوليين، فيما تبلغ قيمة جوائز المسار الرابع 10.200.000 ريال وهي مخصصة لأشواط المزاين.

وكان الإعلان عن كأس العلا للصقور وجوائزه قد انعكس بشكل كبير على منافسات مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2023، إذ جاء التنافس قوياً وسط حرص كبير من الصقارين على المشاركة، مكّنت المهرجان من تحطيم رقمه القياسي السابق في موسوعة (غينيس) للأرقام القياسية، إذ بلغ عدد المشاركين في المهرجان 2654 صقراً، ليدخل في الموسوعة العالمية للمرة الثالثة في تاريخه كأكبر مسابقة للصقور في العالم.