غداً .. انطلاق مزاد الهجن الدولي ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف

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ينطلق غداً مزاد الهجن الدولي ضمن فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، وذلك تحت إشراف وتنظيم من الاتحاد السعودي للهجن على أرض ميدان الطائف التاريخي للهجن بمشاركة ملاك من السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي.

وكان الاتحاد السعودي للهجن قد وضع 29 شرطًا لطلب الدخول في المزاد، 15 منها للمشتري، على أن يدفع مبلغ ضمان وقدره عشرة آلاف ريال عن طريق الحوالة البنكيّة باسم الاتحاد، و14 للبائع، منها أن يلتزم بجميع الأنظمة واللوائح والتعليمات والأعراف المعمول بها في السعودية، وينفذ توجيهات لجنة المزاد على وجه العموم.

وأوضح الاتحاد، أنه في حال رسا المزاد على أي شخص، يجب عليه أن يدفع باقي المبلغ بعد الانتهاء منه مباشرةً، على أن تكون أقصى مدة يومًا واحدًا من تاريخ انتهاء المزايدة. وقال الاتحاد: “في حال لم يدفع بقيّة المبلغ خلال المدة المشار لها في هذا البند، فإنّه يعدُّ بذلك في حُكم الممتنع، وبناءً عليه يجوز للجنة المزاد سحب مبلغ الضمان لمصلحتها. وأضاف: “في حال امتنع أي شخص، رسا عليه المزاد من سداد المبلغ المتبقّي، محل المزايدة، أو في حال عُدَّ في حُكم الممتنع، تسحب لجنة المزاد الضمان كاملًا لمصلحتها، وتلغي المزايدة على الهجن ذاتها.

وبيَّن الاتحاد، أن المشتري عليه أن يتكفَّل بنقل الهجن في اليوم نفسه، وفي حال عدم نقلها، يترتَّب عليه دفع مبلغ ألف ريال عن كل يوم إيواء للهجن لمصلحة لجنة المزاد، ويجوز للجنة عدم تسليم الهجن للمشتري إلّا بعد دفع المبالغ المترتبة على تكلفة الإيواء، وقال: “المشتري وحده هو المسؤول عن نقل، أو تصدير الهجن، والتكفّل بجميع التكاليف المتعلقة بذلك، وفقًا لقوانين الدولة.