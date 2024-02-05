غداً.. انطلاق منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم في قطر

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تنطلق غداً، منافسات دور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا 2023 لكرة القدم، المقامة بقطر حتى الـ10 فبراير المقبل ، حيث سيواجه المنتخب الأردني نظيره الكوري الجنوبي ، في حين يواجه المنتخب قطري حامل اللقب نظيره الإيراني.

ويسعى المنتخب الأردني خلال أول ظهور في دور نصف النهائي، إلى مواصلة كتابة التاريخ خلال هذه النسخة من البطولة التي تعد الأفضل له، بعد تأهله للدور نصف النهائي لأول مرة في تاريخه، بفوزه على طاجيكستان بهدف دون مقابل، وذلك عندما يواجه غداً على ملعب أحمد بن علي ، نظيره منتخب كوريا الجنوبية الذي يملك في سجله بطولتين تمكن من تحقيقها أعوام 1956 – 1960 ، بالإضافة إلى تحقيق الوصافة خلال أعوام 1972-1980-1988- 2015 .

في المقابل يسعى المنتخب القطري بعد غد على ملعب الثمامة ، إلى الحفاظ على لقبه بعدما حققه للمرة في تاريخه بالنسخة الماضية أمام المنتخب الياباني بثلاثية مقابل هدف ، حيث يسعى المنتخب القطري متسلحًا بعامل الأرض والجمهور إلى الاستمرار في كتابة التاريخ والبلوغ إلى المباراة النهائي وذلك عندما يواجه المنتخب الإيراني الذي يملك في خزينته ثلاثة ألقاب خلال أعوام 1968-1972-1976 .