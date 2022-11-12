غداً.. بدء الاختبارات النهائية للتعليم المدمج بالثانويات

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تنطلق غدا«الأحد» الإختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول 1444هـ لنظام التعليم المدمج للصف الثاني ثانوي للمسارات التخصصية والتي سوف تستمر لمدة 4 أيام وتتزامن انطلاقتها مع انطلاقة الاختبارت الشفوية والعملية والمواد ذات الجانبين لنهاية الفصل الأول لكافة المراحل الدراسية الثلاث.

وأكدت وزارة التعليم على كافة المدراس الثانوية للبنين والبنات على أهمية رصد المعلم لدرجات أعمال السنة للطلاب المسندين له وتشكيل لجنة للتعليم المدمج مهمتها استلام وتصوير الأسئلة وتنظيم قاعة الاختبارات وجدول الملاحظين عملي وحضوري وشفهي حسب المتبع في الاختبارات العادية وتشكيل لجنة من معلمي التخصصات المستهدفة لتنفيذ الاختبارات العملية والشفوية والتحريرية وتصحيح أوراق الطلاب في الاختبارات النهائية وتقوم اللجنة برصد الدرجات في نظام نور الإلكتروني مشيرةً الى أن المواد المستهدفة هي: علم البيانات ومقدمة في الأعمال والقرآن الكريم(2-1) ومبادي الاقتصاد وقراءات(1) والهندسة وصناعة القرار في الأعمال.