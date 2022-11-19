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غداً بدء التسجيل في اختبارات التخصص لرخص المعلمين المهنية

صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 19 نوفمبر 2022 - 1:06 مساءً

المناطق_الرياض

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب، غداً «الأحد»، فتح باب التسجيل في الاختبار التخصصي للرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية من المعلمين والمعلمات وخريجي الجامعات الجدد.

وبينت الهيئة أن التسجيل للرجال سيكون اعتباراً من 20 نوفمبر، لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية، وللجميع في 23 نوفمبر الجاري، ويستمر حتى نهاية التسجيل في الـ5 من شهر يناير القادم، بينما سيكون التسجيل لمن هم على رأس العمل في المدارس الحكومية من النساء، يوم 27 نوفمبر وللجميع في الـ30 من الشهر نفسه.

 

يذكر أن الهيئة قد انتهت، أخيراً، من إجراء الاختبار العام في مناطق ومحافظات المملكة كافة.

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صورة shimaa mohamed shimaa mohamed أرسل بريدا إلكترونيا 19 نوفمبر 2022 - 1:06 مساءً
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shimaa mohamed

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