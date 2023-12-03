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غداً.. بدء التصويت لاختيار أعضاء مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة

3 ديسمبر 2023 - 2:22 مساءً

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أعلنت الغرفة التجارية بالمدينة المنورة بدء مرحلة التصويت الإلكتروني غداً، لاختيار المرشحين لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة 1445-1449هـ.

 

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وسيبدأ التصويت لاختيار مرشحي مجلس إدارة الغرفة، اعتباراً من الساعة الـ 9 من صباح غد الاثنين، ويستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء الأربعاء المقبل، عبر الموقع الإلكتروني voting.mc.gov.sa حيث يحق لكل ناخب اختيار 3 مرشحين من القائمة النهائية.

 

 

وكانت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة المدينة المنورة أعلنت أسماء 15 مرشحاً ضمن القائمة النهائية لمرشحي مجلس إدارة الغرفة.

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3 ديسمبر 2023 - 2:22 مساءً
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