غداً ختام المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن

المناطق_واس

تختتم غداً المرحلة التمهيدية من مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الخامسة، الذي نظمه الاتحاد السعودي للهجن، وذلك بإقامة منافسات “الحيل والزمول” على ميدان الطائف لسباقات الهجن.

وستخوض فئة “الحيل والزمول” 20 شوطاً في اليوم الـ 12 من المهرجان، بحيث تقطع خلاله المطايا 100 كيلو متر، مسافة كل شوط 5 كيلو متر، على فترتين الصباحية تنطلق عند الساعة: 6.30 صباحاً بعدد 12 شوط، والفترة المسائية في تمام الساعة: 3.00 عصراً بعدد 8 أشواط.

وشهدت المرحلة التمهيدية في المهرجان مشاركة كبيرة وصول عدد الدول المشاركة في نسخ المهرجان لـ 12 دولة من أربع قارت ليصبح المهرجان الأكثر جذباً في العالم بإعداد الدول، إضافة لتسجيله رقم قياسي جديد في عدد المطايا المشاركة، وذلك بتجاوزها عشرة ألاف مطية.

كما ستشهد النسخة الحالية إقامة شوط ماراثون دولي مفتوح خاص للراكب البشري مخصص للنساء بجوائز مالية تصل إلى 155 ألف ريال.

ومن المقرر أن يقام شوط الماراثون الدولي المفتوح بمسافة 2 كيلو متر في الـ 28 من أغسطس الجاري، حيث سيكون التسجيل عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالاتحاد السعودي للهجن.