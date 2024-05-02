غداً.. نادي الصقور السعودي ينظم ملتقى الصقارين 2024

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ينظم نادي الصقور السعودي غداً، ملتقى الصقارين 2024، في مقره بمَلهم (شمال مدينة الرياض).

ويهدف النادي، من خلال هذا الملتقى، إلى التعريف بفعاليات النادي، حيث سيعلن عن تقويم فعاليات الصقور للعام 2024، ومشاركة مجتمع الصقارين الجهود المبذولة في مجالات تطوير السباقات والخدمات التي يقدمها النادي، وإتاحة الفرصة للصقارين لطرح مقترحاتهم وتوصياتهم ورؤاهم، كما يسهم الملتقى في استدامة هواية الصقارة وما يختص بها من فعاليات.

ويشهد ملتقى الصقارين عقد ثلاث ورش عمل؛ الأولى تحت عنوان (فحص المنشطات) تشرح فيها اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات آلية فحص المنشطات في المهرجانات؛ التي تجري وفق أفضل المعايير الدولية، حيث يلتزم الصقارون بإجراء فحص المنشطات؛ إذ يعدُّ إجراءً إلزاميًّا للمراكز الفائزة، يجريه المركز عقب كل شوط من أشواط مسابقة الملواح.

في حين ستنطلق ورشة العمل الثانية تحت عنوان (التعريف بأجهزة قياس السرعة)، أما ورشة العمل الثالثة ستكون عن (الشروط والأحكام والتسجيل) في المهرجانات والسباقات التي ينظمها نادي الصقور السعودي.

ويحرص نادي الصقور السعودي على تقديم أفضل الخدمات للصقارين، ويسعى للمحافظة على الصقور ودعمها، كما يسهم في دعم الاستثمار في الصقور وتوطين صناعة مستلزماتها، وإقامة المزادات المحلية والدولية لجذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد، في وقت أصبحت فيه المملكة وجهة رائدة للصقارين المهتمين بهوايتهم محليًا ودوليًا، ومركزًا عالميًا للصقور والصقارين.