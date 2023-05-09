غدا.. «أخضر 17» يواجه إيران في جبل علي

المناطق_متابعات

يخوض المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 17 عامًا، مباراة تجريبية أمام نظيره الإيراني، الأربعاء، على ملعب منطقة جبل علي، ضمن معسكره الإعدادي في الإمارات، استعداداً للمشاركة في كأس آسيا 2023 بتايلاند.

واختتم الأخضر السعودي تحضيراته للمواجهة، بحصة تدريبية على ملعب المباراة تحت إشراف عبدالوهاب الحربي مدرب المنتخب.

وبدأت التدريبات بالتركيز على النواحي اللياقية، وبعدها طبق اللاعبين عدد من الجمل التكتيكية.

وأوقعت قرعة البطولة الآسيوية، المنتخب السعودي في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات طاجيكستان، وأستراليا، والصين.

وتستضيف تايلاند منافسات البطولة القارية خلال الفترة من 15 يونيو حتى 2 يوليو المقبلين، بمشاركة 16 منتخبا تم توزيعها على 4 مجموعات، بحيث يتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى لتمثيل القارة بكأس العالم 2023 في بيرو.