غدا.. الهلال يستقبل سباهان على “المملكة أرينا” آسيويا

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ضمن لقاءات إياب دور الـ 16 يستضيف الهلال منافسه سباهان الإيراني، غدا على ملعب المملكة أرينا إذ أصبح الهلال على مشارف التأهل لربع النهائي الآسيوي، بعد تحقيقه فوزا عريضا في موقعة الذهاب خارج الديار، حين قلب تأخره إلى انتصار، إذ يكفيه الخسارة بفارق هدف في عقر داره أمام منافسه الإيراني، من أجل الصعود إلى دور الـ 8.

يبحث الهلال حامل اللقب 4 مرات، ووصيف النسخة الماضية، مواصلة النتائج الجيدة مع المدرب البرتغالي جيسوس، والتقدم في دوري الأبطال، لاستعادة اللقب الذي خسره في نهائي النسخة السابقة لحساب أوراوا اليابان.