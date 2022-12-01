غدا.. الهلال يفحص الخماسي الدولي

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تقرر أن يخضع سلمان الفرج، وسالم الدوسري، محمد العويس ، علي البليهي ومحمد البريك، خماسي فريق الهلال الأول لكرة القدم إلى فحوصات طبية بعد تعرضهم لإصابات خلال مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم 2022، طبقًا لما أعلن النادي في حسابه الرسمي على «تويتر» موقع التواصل الاجتماعي، الخميس.

ومنح الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني رامون دياز بقية لاعبي الفريق المشاركين مع المنتخب راحة حتى الثلاثاء المقبل، فيما تستمر اجازة ناصر الدوسري حتى الإثنين المقبل.

ميدانيًا استانف الفريق العاصمي تدريباته بعد راحة 24 ساعة منحها دياز للاعبين، وتركزت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والفنية .

واشتمل المران على تدريبات لياقية وتطبيقات تكتيكية واختتمت الحصة التدريبية بمناورة كروية طبق خلالها اللاعبون عددًا من الجمل الفنية.

ويحتل الهلال المركز الرابع في سلم ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 17 نقطة بعد مرور 8 جولات، ويلاقي الباطن في الجولة التاسعة.