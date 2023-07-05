غدا.. انطلاق مهرجان “الأشرفية بارك٢” بفعاليات ومناطق بيع متنوعة

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ينطلق غدا الخميس مهرجان “الأشرفية بارك٢” ممتداً لعشرة أيام متواصلة، بتنظيم وإشراف بلدية محافظة عنيزة في حديقة الأشرفية أحد أكبر الحدائق بعنيزة، والتي شهدت مؤخراً أعمال تطوير وتحسين بنيتها التحتية مع مضماراً للرياضات البدنية، علاوة على الرقعة الخضراء والنباتات التي تُزيّن محيطها ووسطها.

ونجحت بلدية عنيزة بتنظيم المهرجانات والفعاليات الموسمية ضمن مشاركاتها الاجتماعية لتحريك العجلة الاقتصادية وإيجاد محاضن سياحية لتسليط الضوء على هذا القطاع الواعد، مع خلق وظائف وفرص عمل للسعوديين من الجنسين وتسويق المنتجات المحلية، كمهرجان حياة الورد الذي يُشّجع على تنمية الغطاء النباتي وتذكية ثقافة المحافظة على الورد مسجلاً حضوراً كبيراً، وحظي بتشريف وثناء أمير القصيم، إضافة لوقوفها كراعي مشارك في بقية الفعاليات.

ويوفر المهرجان عدد من فرص العمل الموسمية لأصحاب المهن عبر تخصيص نقاط بيع للحرفيات والأيادي النسائية السعودية، كذلك توفير مناطق تسويق وبيع منتوجات وبضائع مختلفة تستهوي الزوار، أيضاً عملت البلدية على تجهيز ساحة لألعاب الأطفال والفعاليات الترفيهية في أجواء باردة بين الأشجار.

وحققت البلدية عبر النسخة الأولى هدفها بتحريك العجلة الاقتصادية والسياحية، لتعلن النسخة الثانية امتداداً للأولى ليصبح متنفساً للزوار تزامناً مع إجازة نهاية العام، مع باقة فعاليات تتواءم مع خطط المملكة ورؤية ٢٠٣٠ الرامية لدعم قطاع السياحة ليصبح رافداً استثمارياً تشجيعاً للتنزه الداخلي.

وقال المدير التنفيذي للمهرجان الأستاذ يوسف العقيلي:”اخترنا حديقة الأشرفية لموقعها الحيوي بين وجهات المحافظة، وشهرتها ولما تحتويه من مرافق، وطوّرنا في بنية وآلية المهرجان واستحدثنا فعاليات في هذه النسخة لتواكب الأفكار وتتناسب مع طبيعة المهرجان”.

ويدعم المهرجان الأسر المنتجة حيث تم تمكينهم من البيع بلا مقابل كدعم من البلدية، وهو هدف رئيس للمهرجان.