غدًا .. أمير القصيم يرعى حفل تخريج 12755 طالبًا وطالبة

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يرعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، حفل تخريج الدفعة العشرين من طلاب وطالبات جامعة القصيم، والذي يقام غدًا الأحد الموافق 4 يونيو 2023م للطلاب، فيما يقام حفل طالبات كليات المقر الرئيس، وكلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية، وكلية التأهيل الطبي مساء يوم الاثنين المقبل، على أن يقام حفل التخرج للطالبات في باقي كليات المحافظات بالمنطقة يوم الثلاثاء الموافق 6 يونيو 2023م.

وتزف الجامعة خلال هذه الحفلات هذا العام 12755 طالبًا وطالبة، منهم 4708 طلاب، و8047 طالبة، حيث بلغ عدد خريجي مرحلة الدبلوم 925 طالبًا وطالبة، ومرحلة البكالوريوس 10896 طالبًا وطالبة، والماجستير 714 طالبًا وطالبة، والدكتوراه 220 طالبًا وطالبة.