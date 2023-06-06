غدًا أول أيام مربعانية القيظ ومدتها 39 يومًا

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أفاد الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني بأن، اليوم الثلاثاء، هو آخر الكنة وغدًا الموافق 18 ذي القعدة 1444هـ هو أول أيام مربعانية القيظ وأول طوالعها الثريا.

بداية الصيف

وتوقع الحصيني أن يستمر الصيف حتى 21/2/1445 هـ الموافق 6 سبتمبر وهو موعد دخول أول أنواء الخريف “الجبهة” في السعودية.

كما توقع الحصيني أن تكون حرارة الصيف هذا العام حول معدلاتها الطبيعية تتخللها موجات حر شديدة.

ولفت الحصيني إلى أنه وفقًا للأرشيف المناخي للسنوات الماضية، تقل الأمطار لكن هناك مؤشرات تبين هطول أمطار حول أو أعلى من المعدل السنوي.

مربعانية القيظ

وأضاف الحصيني أنه خلال مربعانية القيظ يجف العشب وتختفي الحشرات الربيعية،وعند ارتفاع الحرارة تظهر بعض الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل الزكام ضربات الشمس والإجهاد، والتي يمكن الوقاية منها من خلال اتباع النصائح الصادرة عن الجهات الصحية والالتزام بها.

حالة ممطرة

كما يوافق بداية صيف هذا العام حالة ممطرة وهي الحالة الممطرة الـ 17 المتوقع استمرارها لعدة أيام ، بالإضافة إلى توقعات بتشكيل حالة مدارية في بحر العرب الأسبوع المقبل ، بحسب الحصيني.