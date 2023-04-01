غدًا.. المرور السعودي يطرح مزادَ اللوحات المميزة عبر “أبشر”

وأعلنت الإدارة في تغريدة على تويتر، طرحَ المزاد، الذي سيستمرّ حتى الاثنين 3 أبريل، لافتةً إلى أنه يمكن لجميع الراغبين في شراء اللوحات المميزة المشاركة في المزاد.