غدًا.. زيارة وفد متخصص من مجلس الشورى للمنطقة الشرقية

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يبدأ وفد من لجان مجلس الشورى المتخصصة، برئاسة عضو المجلس صاحبة السمو الأميرة الدكتورة الجوهرة بنت فهد بن خالد، غدًا، زيارة إلى المنطقة الشرقية انطلاقًا من الدور الرقابي الذي يقوم به مجلس الشورى، وضمن التواصل القائم بينه وبين مجالس المناطق.

ويلتقي الوفد خلال الزيارة، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة.

كما يلتقي وفد مجلس الشورى خلال الزيارة عددًا من مسؤولي الجهات الحكومية، ويطلع على الخدمات التي تُقدم؛ حرصًا على ضمان رفع جودة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية كافة.

تواصل بناء ومستمر

أوضحت الأميرة الجوهرة بنت فهد، أن هذه الزيارة تأتي انطلاقًا من التواصل البناء والمستمر بين مجلس الشورى، ومجالس المناطق، مؤكدة حرص مجلس الشورى على متابعة الخدمات المقدمة والوقوف على المنجزات، والاطلاع بشكل مباشر على المشاريع وما تقدمه الأجهزة الحكومية.

وأكدت أن مجلس الشورى يحرص من خلال دراسة تقارير الأجهزة الحكومية على معالجة أوجه القصور في الخدمات المقدمة، والبحث عن كل ما يدعم أعمالها، ويراعي من خلال زياراته ولقاءاته الوقوف على الاحتياجات كافة، لتضمين تقاريره جميع الملاحظات.

ويزور وفد مجلس الشورى ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، وأرامكو السعودية، ومركز الملك عبد العزيز العالمي الثقافي “إثراء”، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، كما يلتقي خلال هذه الزيارات بمسؤولي الجهات من خلال اجتماعات عديدة.

يضم الوفد أعضاء مجلس الشورى: الدكتور خالد السيف، وسعد السبتي، وسعد العتيبي، والدكتور سعد العمري، والدكتور طارق الشمري، والدكتورة عائشة عريشي، وعبد الرحمن السياري، والدكتور عبد الله السلامة، والدكتور فارس العصيمي، والدكتور فهد الطياش، واللواء مساعد الخالدي، ومحمد الحميضي، وناصر الدغيثر، والدكتور هشام الفارس، وعددًا من المسؤولين في المجلس.