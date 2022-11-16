غرائب كأس العالم.. المونديال يحول ملكا إلى مدير فني (فيديو)

تشهد كأس العالم على مدار تاريخها العديد من الوقائع الغريبة، وقد كان لنسخة 2022 التي تستضيفها قطر حظ من تلك الغرائب، حتى قبل بدايتها.

وتنطلق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، يوم الأحد المقبل، وتستمر منافساتها على مدار ما يقرب من الشهر، حيث تنتهي في 18 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وقبل أيام من ضربة البداية، نشر الحساب الرسمي للمنتخب البلجيكي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو ترفيهي، يُظهر الملك فيليب، ملك بلجيكا، وهو يشارك في إعلان لدعم “الشياطين الحمراء ” قبل كأس العالم.

وأظهر الفيديو أن الملك فيليب استقبل الإسباني روبرتو مارتينيز، مدرب منتخب بلجيكا في القصر الملكي، ليُفاجأ الأخير بأن القصر فيه كتاب يحتوي على خطط فنية.

وظهر الملك فيليب بعد ذلك في الإعلان كمدير فني، وهو يوجه لاعبي منتخب بلجيكا على غرار كيفن دي بروين، نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، وفقا للكتاب الذي كان في قصره.

وتُنهي بلجيكا تحضيراتها لكأس العالم 2022، يوم ١٨ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بودية ضد منتخب مصر، قبل أن تفتتح مشوارها بالمونديال أمام كندا يوم 23 من الشهر الجاري.

وتلعب بلجيكا ضمن المجموعة السادسة في كأس العالم ٢٠٢٢، إلى جانب كرواتيا، وصيف النسخة الماضية، والمغرب وكندا.

ويستهدف فريق المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز تكرار إنجاز كأس العالم ٢٠١٨، بالحصول على المركز الثالث أو تجاوزه بخوض النهائي والمنافسة على اللقب.