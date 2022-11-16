غرامة تصل لـ مليون ريال.. الأمن العام يحذر من ارتكاب هذه المخالفة

حذر الأمن العام، اليوم، من تسهيل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو توفير مأوى لهم، أو أي مساعدة بأي شكل من الأشكال.

وأوضح في إنفوجراف نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، أن العقوبة، تتمثل في السجن مدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسلية النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير.

وشدد الأمن العام على أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وبين أنه للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود الاتصال بالرقمين 911 من مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 في بقية مناطق المملكة.