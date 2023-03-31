غرس 10 آلاف شجرة وشجيرة ضمن مبادرة “الجوف واحة خضراء”

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تمكنت أمانة منطقة الجوف من غرس 10 آلاف شجرة وشجيرة على طريق الأمير عبدالإله (الإقليمي)، وذلك ضمن الموسم الثامن من مبادرة الجوف واحة خضراء، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة في وقت سابق، حيث تعمل الأمانة على تنفيذها، والتي تستهدف زراعة مليون شجرة بالمنطقة خلال عشر سنوات لتتوافق مع مبادرة السعودية الخضراء.

وأوضح أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أنه جرى غرس ألفي شجرة و 8 آلاف شجيرة على امتداد مسافة 8 كيلومترات على طول طريق الأمير عبد الإله “الإقليمي”، مؤكداً تواصل أعمال مبادرة الجوف واحة خضراء في موسمها الثامن وفق المستهدف لهذا الموسم.