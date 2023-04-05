غرفة أبها تعقد اجتماع مجلس الإدارة الثامن

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عقد مجلس إدارة غرفة أبها اجتماعه الثامن للدورة الحادية عشرة بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ / حسن بن معجب الحويزي ونائبيه والأعضاء والأمين العام حيث تم استعراض أهم أنشطة الغرفة لرجال وسيدات الأعمال خلال الفترة الماضية، مع استعراض ومناقشة استراتيجية الغرفة المستقبلية.

في هذا الإطار ناقش الاجتماع طرق استثمار بعض المشروعات الحيوية خلال الفترة القادمة ، كما تم الاطلاع على نتائج الغرفة للربع الأول من عام 2023 ، والمؤشرات والأرقام ، وتم استعراض نتائج اجتماع الجمعية العمومية ، والتعرف على مستجدات المشروعات الاستثمارية للغرفة وبحث مستجدات مشروع تقييم الغرف التجارية لاتحاد الغرف السعودية بالإضافة إلى مستجدات مشروع لائحة اللجان الجديدة.

من جانبه أكد الحويزي على أن الغرفة لا تدخر جهداً في سبيل تحقيق المزيد من الدعم والمساندة لقطاع الأعمال بمنطقة عسير بهدف تطوير بيئة العمل وتذليل كافة الصعوبات ، من أجل تعزيز دورها في خدمة الاقتصاد الوطني، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، بما يتواكب مع مرحلة التحول الاقتصادي ، وفق ما نصت عليه استراتيجية تطوير منطقة عسير المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، حيث أن الغرفة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي باستحداث أفضل التطبيقات الذكية لخدمة رجال وسيدات الأعمال ، مما يسهل من الاجراءات مع اتخاذ كافة الخطوات الكفيلة بتطوير منظومة العمل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .

من ناحية أخرى استعرض الأمين العام للغرفة الدكتور رياض آل عقران خلال الاجتماع استراتيجية العامة للغرفة وأهم منجزاتها وأنشطتها خلال الربع الأول للعام2023 م ، مشيراً إلى أنه تم عقد سلسلة من الاتفاقيات واللقاءات مع العديد من الجهات العامة والخاصة بغرض التعاون المشترك في توطين الوظائف بمنطقة عسير، ، مؤكداً على أن اللجان النوعية بالغرفة وفروعها بالمحافظات تبنت متابعة الكثير من المشكلات والعقبات التي تجابه قطاع الأعمال وتؤثر في مستويات أداؤه ، مشيداً بمخرجات الغرفة خلال الفترة الماضية ، والتي هدفت إلى تعزيز دور قطاع الأعمال في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.