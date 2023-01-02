غرفة أبها تناقش التحديات التي تواجه قطاع رجال الأعمال

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التقى نائب رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأبها مهدي اليامي اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير هادي الشهراني، وذلك في إطار تعزيز الشراكة القائمة بين الجهتين لدعم قطاع الأعمال.

ويهدف اللقاء إلى دعم قطاع الأعمال لضمان نموه وتوسع أنشطته، وبناء إستراتيجية سوق العمل من خلال المبادرات، إلى جانب إيضاح الجهود المبذولة لبناء علاقات تكاملية وتذليل جميع العقبات، ووضع الحلول التي تسهم في تحقيق مستهدفات إستراتيجية تطوير منطقة عسير الممتدة من رؤية المملكة 2030.

وأكد الأمين العام لغرفة أبها على أن رسالة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وغرفة أبها تتفقان في دعم سوق العمل المتوائم وتحسين الإنتاجية، وأداء القوى العاملة، وتحقيق الفائدة والعدالة للعاملين وأصحاب الأعمال على حدٍ سواء، بالإضافة إلى تنمية مختلف الأنشطة التجارية والصناعية والمسؤولية الاجتماعية على مستوى كافة القطاعات، والعمل على حمايتها وتطويرها مع نشر الوعي والثقافة المجتمعية، بالتنسيق مع الجهات المختصة ذات العلاقة.

وجرى خلال اللقاء توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين الجانبين في مجال المسؤولية الاجتماعية، للإسهام في تقديم الخدمات للمجتمع في المجالات التنموية وفقاً لرؤية المملكة 2030م، بهدف إثراء قطاع الأعمال من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية، وتقديم برامج المسؤولية الاجتماعية وتفعيلها بالمنطقة.