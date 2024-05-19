غرفة أبها تنظم غداً “معرض الصناعة في عسير “

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تنظم الغرفة التجارية الصناعية غداً “معرض الصناعة في عسير”، بالشراكة مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئتي تطوير منطقة عسير وتنمية الصادرات (صناعة سعودية)، وذلك في مركز الأمير سلطان الحضاري بمحافظة خميس مشيط.

وأوضح رئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن بن معجب الحويزي، أن المعرض الذي يستمر لمدة ثلاث أيام، يعدُ من المعارض المتخصصة لتعزيز قدرات القطاع الصناعي وتطويره، والمحافظة على مصالح منسوبيه مع وضع سياسات وآليات تنفيذ فعالة تسهم في تحقيق معدلات نمو متزايدة، بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير رئيس هيئة تطويرها، على تنظيم وإقامة مثل هذه المعارض المثمرة، التي تعمل على التنمية الاقتصادية الشاملة، لما لها من مردود إيجابي وأثر كبير على الاستثمار بالمنطقة، بهدف إنجاز موقع ريادي لقطاع الأعمال بالمنطقة، مما يدعم التنمية المستدامة بها، وذلك من خلال رؤية المملكة 2030م.

وبين أن معرض الصناعة في عسير هو تجمع للمصانع والشركات والمؤسسات الموجودة أو التي لها فرع بالمنطقة، لتتمكن من عرض منتجاتها وخدماتها، ويُعد أول وأكبر ملتقى صناعي بمنطقة عسير، ويشتمل على أهم الفرص الاستثمارية التي تحتاجها المنطقة لتنمية وتطوير القطاع الصناعي بها، حيث يتم التركيز على صناعة الملابس والمنسوجات بنسبة 61% تليها في المرتبة الثانية صناعة التمور وبنسبة 57% بينما جاءت الصناعات التعدينية في المرتبة الثالثة بنسبة 56%، فيما تتفاوت نسب باقي الصناعات ما بين 31% إلى 52%.

بدوره أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض بن أحمد آل عقران أن الغرفة تسعى من خلال تنظيم المعرض إلى تحقيق موقع ريادي للقطاع الصناعي بالمنطقة لدعم التنمية المستدامة بها، ومساعدة العارضين والمشاركين على تسويق منتجاتهم الصناعية وتوفير منتجاتهم.

وأشار إلى أن حجم الاستثمار بقطاع المصانع بمنطقة عسير قفز إلى أكثر من 20 مليار ريال خلال شهر مايو 2023، فيما بلغ عدد المصانع القائمة حالياً بمختلف القطاعات بالمنطقة إلى 390 مصنعاً، تمثل ما نسبته 3.9% على مستوى المملكة ، ويعمل فيها (20.603) ألف عامل، منها 99 مصنعاً جديداً، حيث استحوذت المنشآت الصغيرة على مانسبته 88.89% من المنشآت، ثم المنشآت المتوسطة بنسبة 10%، فيما تأتي المنشآت متناهية الصغر بنسبة 1%، لافتاً النظر إلى أن الهدف من تنظيم هذا المعرض هو دعم وتشجيع جميع الفعاليات التي تمثّل فرصة جيدة للشركات والمصانع بمنطقة عسير للالتقاء بالجمهور والمهتمين بالمنتجات الصناعية.