غرفة الأحساء تُنظّم احتفالًا بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

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نظّمت غرفة الأحساء أمس، احتفالية بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، بحضور رئيس مجلس الإدارة عبدالعزيز الموسى، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة والمسؤولين ورجال وسيدات أعمال، وذلك ببهو الغرفة وقاعة الشيخ سليمان الحماد -رحمه الله-.

وتضمنت الاحتفالية جلسة حواريّة مفتوحة، بعنوان “الإنجازات الوطنيّة.. حلم وتحقق”، تناولت مسيرة التنمية والتطور التي تحققها الأحساء، ودور الغرفة ومنتدى الأحساء في إبراز إمكانات الواحة وإطلاق مواردها وعرض مزاياها وعرض فرص الاستثمار ودعم النموّ.

كما اشتملت الفعالية على العرضة، ومعرض تشكيلي وطني، وقصيدة وطنيّة، وكرم طلاب وطالبات الأحساء المتميّزين الذين حصدوا جوائز عالميّة في عام 2023م، إضافةً إلى توزيع الهدايا والمسابقات بهذه المناسبة الوطنية الغالية.