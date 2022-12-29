غرفة الباحة تنظم ورشة عمل عن نظام المنافسة

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نظمت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الباحة‬ بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية والهيئة العامة للمنافسة أمس، ورشة عمل بعنوان “نظام المنافسة : مفهومه ، أهدافه ، محظوراته”، وذلك بمقر الغرفة.

وتضمنت الورشة عدة محاور تطرقت إلى التعريف بالهيئة، والممارسات المخالفة لنظام المنافسة، وإجراءات التركّز الاقتصادي، والإعفاء من أحكام نظام المنافسة، ونظام المصالحة والتسوية، بالإضافة إلى الامتثال لنظام المنافسة.

وهدفت ورشة العمل إلى توعية أصحاب الأعمال بالمنطقة والتعريف بالدور الذي تقوم به الهيئة العامة للمنافسة في تنظيم الاقتصاد المحلي.

يذكر أنَّ الهيئة العامة للمنافسة قدمت عدداً من الندوات والمحاضرات وورش العمل بالتعاون مع اتحاد الغرف السعودية مما أسهم في نشر الوعي والتعريف بنظام المنافسة ، وخلق اقتصاد جاذب للاستثمار.