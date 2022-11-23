غرفة الرياض تبحث مع التأمينات الاجتماعية خدمات المشتركين من قطاع الأعمال

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نظمت غرفة الرياض ممثلة بلجنة الموارد البشرية لقاء مع مسؤولي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ناقش العديد من المواضيع والتحديات المرتبطة باشتراكات المنشآت والمستفيدين من خدمات المؤسسة.

وأوضح مساعد المحافظ للشؤون التأمينية سعود الجهني أن المؤسسة تعمل لخدمة أكثر من 17 مليون عميل متضمنة 900 ألف منشأة وفقاً لأفضل المعايير من خلال خدمة أصحاب الأعمال والمنشآت بكافة فئاتها وتخصصاتها من منشآت صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ووفق رؤية تهدف لإيجاد تأمين اجتماعي مستدام للمشتركين وعائلاتهم.

وبين الجهني أن المؤسسة تعمل على تجويد وتطوير آليات العمل لخدمة أصحاب العمل والمشتركين والمتقاعدين والمستفيدين، وذلك بتهيئة 49 خدمة مخصصة لقطاع الأعمال مؤتمتة بالكامل، مع استحداث إدارة للعلاقات الحكومية والخاصة للمنشآت المتوسطة والكبيرة، مشيراً إلى أن المؤسسة ترحب باقتراحات قطاع الأعمال لما يخدم أعمالهم.

بدوره ذكر رئيس لجنة الموارد البشرية وسوق العمل بالغرفة المهندس منصور بن عبدالله الشثري أن الغرفة قامت بعقد العديد من الورش واللقاءات مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مفيدًا أن اللقاء يأتي امتداداً لتجاوب المؤسسة والقائمين عليها مع قطاع الأعمال وفرصة لتقديم مقترحات جديدة وهادفة تخدم قطاع الأعمال والمؤسسة معاً.

وقدم اللقاء من خلال عدد من مسؤولي المؤسسة عرضاً عن المؤسسة وأتمتة أعمالها لمواكبة التحول الرقمي في تطبيق الأنظمة التأمينية، مبيناً العرض أن المؤسسة قد أطلقت مطلع العام خدمة الزيارة الافتراضية أحدث قنواتها الاتصالية المبتكرة والتي تتيح للعميل التحدث مع مسؤول المؤسسة مباشرة من أي مكان في العالم ودون الحاجة لزيارة فروع المؤسسة.