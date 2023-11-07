غرفة الرياض تنظم الحفل السنوي لمجتمع الأعمال يوم غد

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تنظم غرفة الرياض يوم غد، حفل الاستقبال السنوي لمجتمع الأعمال، وذلك بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء وكبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص، وجمع من رجال وسيدات الأعمال إضافة إلى رؤساء وممثلي البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان بن عبدالعزيز العجلان أن الحفل الذي دأبت الغرفة على تنظيمه منذ نحو ثلاثة عقود، يهدف إلى تعميق آليات التواصل والتحاور فيما بينهم وبين كبار المسؤولين في الدولة، وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص، فضلاً عن تبادل الأفكار بما يعزز مناخ الجذب الاستثماري للمملكة لاسيما مع ما تشهده المملكة من جاذبية استثمارية ومشاريع تنموية واقتصادية تاريخية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تحظى برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين – حفظهما الله -.

ويعد الحفل فرصة للتواصل وبناء العلاقات بين الحضور كما يشكل فرصة لتوفير المزيد من الشراكات والمشاريع المستقبلية، ويحظى باهتمام لافت من رجال السلك الدبلوماسي لما يوفره من مساحة جيدة لفتح مجالات أوسع لبناء العلاقات بما ينعكس على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في الدول الشقيقة والصديقة.