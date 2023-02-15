غرفة الشرقية تنظم محاضرة بعنوان “الاندماج والاستحواذ في المنشآت الصغيرة والمتوسطة”

المناطق_واس

نظمت حاضنة غرفة الشرقية لريادة الأعمال أمس، محاضرة بعنوان “الاندماج والاستحواذ في المنشآت الصغيرة والمتوسطة”، بحضور ومشاركة عددٍ من رواد الأعمال، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.

واستعرضت المحاضرة أسس خياري “الاندماج” و “الاستحواذ” للشركات الصغيرة والمتوسطة لمواجهة تحديات العولمة والمنافسة للبقاء في السوق، ومعرفة الاندماج بأنه اتحاد بين شركتين أو أكثر لتكوين شركة جديدة تكون لها شخصية معنوية مستقلة، والاستحواذ هو السيطرة المالية والإدارية لإحدى الشركات على نشاط شركة أخرى.

وأكدت المحاضرة أن الاندماج يمثل خيارًا إستراتيجيًا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو التكتل والتحالف لخلق كيان جديد وعملاق يكون له القدرة على تحقيق الأهداف التي لا تستطيع أن تحققها كل شركة بمفردها، بينما الاستحواذ فغالبًا ما تقوم به الشركات العملاقة ذات رؤوس الأموال الضخمة لتحقق أهدافها في الدخول إلى أسواق جديدة أو التحكم في منتج معين أو السيطرة على الأسواق بالاستحواذ على الشركات الأصغر التي تعمل في نفس المجال.