غرفة الشرقية تنظم ندوة بعنوان “رحلة الواقف”

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نظمت غرفة الشرقية ممثلة في لجنة الأوقاف أمس، ندوه بعنوان ” رحلة الواقف “، بحضور ومشاركة عدد من المختصين في مجال الأوقاف، وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام.

وأكدت الندوة أن أكبر التحديات التي تواجه عملية الوقف تتمثل في قلّة الخبراء والمتخصصين في تأسيس الأوقاف وكتابة وثائقها، مما يؤدي إلى إيكال الوقف لغير أهل الاختصاص ويخرجه عن مقصده، مبينة أن الواقف وهو الشخص الذي ينشيء الوقف يواجه جملة تحديات في رحلة الوقف والتي تبدأ من مسألة الخوف من تبعات إنفاق المال، والفشل في إدارة الوقف.

واستعرضت الندوة ست محطات في رحلة الواقف وهي الواقف، العين الموقوفة، الناظر، المصرف، الإثبات إضافة إلى شرط الواقف، منوهة بأبرز التحديات التي تواجه الواقف وهي الخلط بين الوقف والوصية، حيث أن الوقف يكون على الفور منذ انعقاده، بينما الوصية لا تتم الا بعد موت الموصي، وأن الوقف لا يمكن التراجع عنه، بخلاف الوصية التي يمكن أن يتراجع عنها أو عن بعضها في أي وقت قبل موت الموصي.

وشددت الندوة على ضرورة الاستشارة، وتشكيل فريق لتأسيس الوقف بما يناسب وحجم الوقف وطبيعته، كي ينجح الوقف ويسير وفق الطريقة السليمة ويحقق مقصده، مؤكدة على أهمية استقطاب الكفاءات المميزة في نظارة الأوقاف.