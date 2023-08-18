غرفة الطائف تختتم فعاليات مهرجان الصيف للتسوق

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اختتمت اليوم فعاليات مهرجان صيف الطائف للتسوق، الذي أُقيم برعايةِ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف، ونظّمته غرفة الطائف، على مدار 4 أسابيع .

وتضمن حفل الختام العديد من الفعاليات المتنوعة, وتكريم الرعاة والمشاركين وشركاء النجاح, إضافة إلى السحوبات والجوائز الكبيرة للزوار والمشاركين.

وأوضح رئيس غرفة الطائف غازي القثامي، أن مهرجان صيف الطائف للتسوق حقق العديد من الأهداف والمكتسبات التي تسعى لها الغرفة, وذلك من خلال مشاركة عدد كبير من القطاع الخاص وجذب الزوار والمصطافين للأسواق التجارية, ومدينة الطائف ككل, مما ساهم في إنعاش وتنمية الحركة الاقتصادية في الطائف، مبيناً أن الغرفة ستعمل مع فريق المهرجان على دراسة الأثر الاقتصادي, والاجتماعي للمهرجان, مقدماً شكره لسمو محافظ الطائف على رعايته, ودعمه للمهرجان, وكافة فعاليات وأنشطة الغرفة.