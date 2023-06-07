غرفة الطائف تنظم ورشة عمل بعنوان ” الحلول التمويلية والتأمينية للمصدرين”

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نظمت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف ممثلة بمركز عطاء للأعمال، أمس، ورشة عمل بعنوان ” الحلول التمويلية والتأمينية للمصدرين” بالتعاون مع بنك التصدير والاستيراد السعودي.

وتناولت الورشة العديد من المحاور أبرزها، نبذة عن بنك التصدير والاستيراد السعودي، وكيفية الحد من المخاطر المصاحبة لعمليات التصدير، وتمكين الخدمات والسلع سعودية المنشأ ومنها (الورد الطائفي) من الوصول للأسواق العالمية، والتعريف بمنتجات البنك التمويلية للمصدرين السعوديين، وبيانات وأرقام البنك خلال العام 2022م.

يُذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي تأسس عام 2020م، بهدف تعزيز تنمية تصدير المنتجات السعودية غير النفطية وزيادتها وتنويعها في الأسواق العالمية، وهو أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني.