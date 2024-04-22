“غرفة القصيم” تستضيف اجتماع مجلس إدارة إتحاد الغرف السعودية

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تستضيف الغرفة التجارية بمنطقة القصيم الاجتماع الدوري 129 لمجلس إدارة اتحاد الغرف السعودية، بمدينة بريدة صباح الأربعاء المقبل 24 أبريل، الذي يبحث عددًا من برامج وخطط الاتحاد، وسبل تعزيز التعاون بين الغرف؛ بما يخدم قطاع التنمية وريادة الأعمال، بمقر فندق الموفمبيك بمدينة بريدة.

وتأتي استضافة غرفة القصيم لهذا الاجتماع؛ تفعيلا للدور التكاملي الذي تعيشه الغرف السعودية مع اتحاد الغرف، وتأكيدًا من غرفة القصيم على تعزيز مبادراتها نحو خلق المناسبات وتوفير الفرص الاستثمارية والتنموية في المنطقة، وسعيًا منها نحو إيجاد كل ما من شأنه احتضان وجلب النخب والعقول والخبرات الإدارية والاقتصادية المتخصصة، التي تعود بالنفع المباشر لرواد ورائدات الأعمال في المنطقة.

ورحب رئيس مجلس إدارة غرفة القصيم الأستاذ عبد العزيز الحميد برئيس مجلس إدارة اتحاد الغرف الأستاذ حسن الحويزي وأعضاء المجلس، معبرًا عن سعادته وكافة منسوبي ومنسوبات غرفة القصيم على هذه الاستضافة، مؤكدًا حرص واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة القصيم، على نجاح مثل هذه المبادرات والخطوات التي تُعنى بالمشهد التنموي والاقتصادي، وتباشر تفعيل هذا القطاع، وتدعم كافة منتسبيه، حتى تتحقق المقاصد المنشودة في إيجاد بيئة حاضنة وداعمة لقطاع الأعمال.